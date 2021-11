[단독]은밀하게 이뤄진 필로폰 배달, 택시기사 눈썰미에 덜미

마약 들어있는 주사기 배달…마약 판매자는 도주

단독[아시아경제 유병돈 기자] 마약이 들어있는 주사기를 건네받은 20대 여성이 택시기사의 신고로 경찰에 붙잡혔다.

서울 관악경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 김모씨(26)를 붙잡아 조사 중이라고 1일 밝혔다.

경찰에 따르면 김씨는 전날인 31일 오후 9시32분께 관악구의 한 도로에서 택시를 타고 온 마약 판매자로부터 필로폰이 들어 있는 일회용 주사기를 건네받은 혐의를 받고 있다.

마약 배달 장면을 목격한 택시기사의 신고로 출동한 경찰은 김씨를 현장에서 긴급체포했다.

이 과정에서 김씨는 인적사항을 거짓으로 알려주는가 하면 현장을 벗어나려고 하는 등 증거를 인멸하려는 시도까지 한 것으로 전해졌다.

경찰은 달아난 마약 판매자를 추적하는 한편 김씨를 상대로 정확한 마약 구매 경위와 여죄 등을 조사하고 있다.

