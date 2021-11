한국타이어, 3분기 영업익 1808억원…전년比 19%↓

[아시아경제 이창환 기자] 반도체 공급난과 물류난 등에 따른 영향으로 한국타이어의 3분기 실적이 전년 대비 줄었다.

한국타이어는 지난 3분기 매출액이 1조8294억원, 영업이익은 1808억원을 기록했다고 1일 밝혔다.

전년동기 대비 매출액은 3.0%, 영업이익이 19.5% 감소했다.

차량용 반도체 부족에 따른 신차용 타이어 공급 감소, 선복 문제 등 글로벌 물류대란과 원자재 가격 상승 등이 원인이다.

어려운 여건 속에도 교체용 타이어의 계속적인 판매 수요로 전분기 대비 매출액은 1.3% 상승했다.

18인치 이상 고인치 승용차용 타이어 판매 비중이 약 36.4%를 차지, 전년동기 대비 2.4%포인트(P) 상승하며 질적 성장도 이어갔다.

특히, 주요 시장인 한국, 중국, 유럽, 북미 모두 18인치 이상 고인치 승용차용 타이어 판매 비중이 상승했다. 먼저 중국 시장은 43.4%로 전년동기 대비 9.8%P 올랐으며, 유럽 시장은 전년동기 대비 3.6%P 상승, 그리고 한국과 북미 시장 역시 상승해 성장을 견인했다.

한국타이어는 2021년 매출액 7조 이상 달성을 목표로, 4분기에도 프리미엄 브랜드 경쟁력 강화를 통한 주요 시장 고인치 타이어 판매 확대, 프리미엄 완성차와 파트너십 확장, 전기차 시장 선점 등에 계속 집중할 계획이다.

