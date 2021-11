오징어게임 필리핀 배우 "韓서 얼굴에 양배추 맞는 인종차별 당해…도와주는 이 없었다"

[아시아경제 나예은 기자] 넷플릭스 드라마 '오징어게임'에 출연했던 필리핀 출신 배우가 자신이 한국에서 겪은 인종차별 경험을 털어놨다.

지난 24일 공개된 유튜브 채널 '아시안 보스'에는 드라마 '오징어게임'에서 276번 참가자 역할을 맡은 크리스찬 라가힐의 인터뷰 영상이 올라왔다. 해당 영상에서 라가힐은 "난 탐험가이자 모험가이며 마케팅 컨설턴트이자 데이터 애널리스트"라며 "배우는 파트타임으로 시간이 날 때마다 하고 있다"고 자신을 소개했다.

이어 "한국에서 여러 작품에 참여했는데, tvN '청일전자 미쓰리'가 가장 큰 캐릭터였다"며 "포스터에도 제 얼굴이 나왔다. 놀라운 일이었다"고 말했다.

라가힐은 한국에서 겪은 인종차별을 묻는 말에 "마을버스에서 타고 있는데 50대로 보이는 여성이 나를 노려봤다"며 "이후 몇 분 있다가 어떤 물건이 내 얼굴을 강타했는데, 양배추였다"고 당시 상황을 전했다.

이어 "양배추를 맞으면서 안경이 바닥으로 떨어졌고, 다시 쓰려고 주웠지만 이미 깨진 상태였다"며 "아무것도 볼 수 없었고 혼란스러웠다. '왜 나한테 던졌냐'고 물었는데, 내가 버스에 타고 있는 게 마음에 안 들었던 거 같다. 내가 한국인이 아니니까"라고 토로했다.

그는 "상처받았던 건 아무도 나에게 신경 쓰지 않았다는 점이다"라며 "아무도 나를 도와주지 않았다"고 덧붙였다.

라가힐은 "이후 어떻게 됐냐"는 사회자의 말에 "버스에서 내렸지만, 택시도 탈 수 없었다"며 "저는 한국말도 그때 잘할 수 없었고, 아무것도 할 수 없었다. 이해할 수 없었고, 눈물이 났다"고 답했다.

한편 유튜브 채널 '아시안 보스'는 한국을 기반으로 아시아 관련 뉴스를 전하는 채널이다. 유튜브 구독자 수는 327만명으로 라가힐의 인터뷰도 1일 기준 25만 뷰에 육박할 정도로 관심을 모으고 있다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr