금호석유화학은 1일 사업장이 있는 울산·여수 내 보건소와 선별진료소 등 공공의료시설에 라텍스 장갑 91만장을 기부했다. 이번 기부는 니트릴 장갑 원료인 NB라텍스 분야 1위 기업인 금호석화가 거래처인 하얀손산업으로부터 장갑을 사들여 사랑의열매에 전달하는 방식으로 이뤄졌다. 금액으로는 1억1000만원 상당이다. 앞서 지난해 3월에도 코로나19가 번졌던 대구와 경북 지역에 라텍스 장갑 200만장을 기부했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr