[아시아경제 이민우 기자] 브이원텍 브이원텍 251630 | 코스닥 증권정보 현재가 8,830 전일대비 280 등락률 +3.27% 거래량 68,693 전일가 8,550 2021.11.01 14:37 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-25일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일브이원텍, 시스콘 주식 5만주 취득 close 은 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 638,761 전일가 120,500 2021.11.01 14:37 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 佛르노 전기차 신모델에 인포테인먼트 시스템 공급SK·LG·롯데·스타벅스 일경험 기회…국민취업지원제 시동LG전자, 온실가스 감축 목표 'SBTi 검증' 받아…국내 가전사 처음 close 와 57억원 규모의 '롱셀(Long cell) 2차전지 검사시스템 공급계약'을 체결했다고 1일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 18.43%에 해당하는 수준이다.

