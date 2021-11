광주 YWCA 회원 30명 참여

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시선거관리위원회는 최근 ‘광주 YWCA 회원과 함께하는 2021년도 여성정치참여 연수’를 실시했다고 1일 밝혔다.

이번 연수는 여성민주시민교육 연수 프로그램으로 광주시선관위와 시민사회단체 ‘광주YWCA'가 협업해 여성들의 주권의식 함양과 정치참여를 활성화하고자 개최했다.

이날 연수는 여성의 정치적 대표성 및 리더십, 여성의 정치참여 확대방안 토론 등을 주제로 진행됐다.

광주시선관위 관계자는 “이번 연수를 계기로 우리 지역 여성들의 정치참여가 더욱 확대되기를 바란다”며 “앞으로도 여성정치참여가 활성화될 수 있도록 관련 교육을 꾸준히 전개하겠다”고 말했다

