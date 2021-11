日 도쿄 전철서 조커 복장 한 20대 남 흉기 휘두른 뒤 방화…'핼러윈의 악몽'

[아시아경제 권재희 기자] 지난달 31일 밤 일본 도쿄도의 전철 차량에서 20대 남성이 흉기를 휘두르고 불을 질러 십수 명에게 중상을 입힌 사고가 일어났다.

남성은 영화 '배트맨'에 나오는 '조커' 복장을 하고 있었던 것으로 드러났다.

1일 NHK 등 일본 주요언론에 따르면 핼러윈데이에 조커 복장을 한 이 남성이 흉기를 들고 있어 전철 승객들은 핼러윈 장난으로 여기고 방심했다가 변을 당했다.

이번 무차별 공격으로 흉기에 찔린 70대 남성이 의식불명 상태에 빠지는 등 17명이 부상을 당한 것으로 알려졌다.

짧은 금발 머리의 범인은 녹색 셔츠에 보라색 코트를 걸치고 있었다.

교도통신에 따르면 당시 열차안에 있었던 승객은 "처음에는 핼러윈 장난인 줄 알았다"고 말했다.

그러나 범인이 흉기를 마구 휘두르자 승객들은 달아나기 시작했다.

범인은 전철 안에 기름을 뿌린 뒤 불을 질렀고, 승객들이 사라지자 전철 차량 좌석에 다리를 꼬고 앉아 담배를 피웠다.

NHK가 보도한 영상을 보면 전철이 게이오센 고쿠료역에 긴급 정차하자 승객들이 문이 열리기 전에 창문으로 급히 탈출하기도 했다.

현장에서 경찰에 체포된 범인은 "6~7월 정도부터 사형당하는 것을 생각하고 있었다"며 "사람을 죽여 사형당하고 싶었다"고 진술했다.

