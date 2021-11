삼성전기 48주년 창립기념식 개최…경계현 "최고의 성장기업 되자"

[아시아경제 정현진 기자] 경계현 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 500 등락률 -0.31% 거래량 238,341 전일가 159,000 2021.11.01 11:58 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고삼성 계열사의 삼성중공업 유상증자 참여…주가 회복 관건은 '실적'[특징주]삼성중공업, 삼성전자 등 주요 계열사 유증 참여에 강세 close 사장이 1일 창립 48주년을 맞아 "나도 일하고 싶고 누구나 함께 일하고 싶어하는 최고의 성장기업, 모두에게 가슴뛰는 기업이 되자"고 말했다.

삼성전기는 이날 수원사업장에서 창립 48주년 기념식을 개최했다. 이날 기념식에는 코로나19 확산 방지를 위해 경 사장, 수상자 등 일부만 참석했고 수원, 부산, 세종 등 국내 사업장 임직원들은 실시간 방송으로 함께 했다.

경 사장은 "지난해 이 자리에서 우리가 만든 삼성전기의 미션과 비전을 발표했다. 모두존중, 정도중심, 성장 마인드, 하모니, 기술중시 등 RiGHT 실천으로 회사의 실적과 다양한 긍정적인 변화를 가져온 임직원들에게 감사하다"고 말했다.

삼성전기는 이날 회사의 조직문화 변화를 위해 노력한 임직원에게 상을 수여했다. 부서장 상향평가, 동료 평가, 칭찬횟수 등을 평가해 '소중한 리더상', '소중한 동료상'을, 상호 존중문화 구축을 위해 존댓말을 적극적으로 사용한 부서에게 '모두의 존중상'을 수여했다.

삼성전기는 전자부품 국산화를 위해 1973년 설립돼 튜너,편향코일, 고압트랜스 등 TV용 부품을 본격 생산하기 시작했다. 창립 당시 임직원 900명, 매출 7800만원이었으나 현재 국내 1만1500명, 해외 2만5000명의 임직원이 국내 3개 사업장, 해외 5개 생산법인에서 약 8조원대 매출을 올리는 기업으로 성장했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr