우리다문화장학재단, 다문화부부 결혼식 '우리웨딩데이' 개최

2013년부터 다문화부부 총 100쌍 결혼식

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융그룹 우리다문화장학재단은 서울 중구 소재 우리은행 본점에서 다문화부부를 위한 결혼식 ‘제10회 우리웨딩데이’를 개최했다고 1일 밝혔다.

우리다문화장학재단은 2013년부터 경제적 어려움으로 결혼식을 올리지 못한 다문화부부를 매년 열 커플씩 선정해 결혼식과 웨딩촬영은 물론, 신혼여행 등 일체의 비용을 지원하고 있다.

지난달 30일 열린 우리웨딩데이는 필리핀, 모로코, 미얀마, 베트남, 러시아, 몽골, 대만, 중국 등 총 8개국의 다문화부부 열 커플이 선정됐다. 코로나19 감염병 예방을 위해 여덟 커플은 손태승 이사장의 영상 주례사와 실시간 온라인 중계로 결혼식을 했다. 두 커플은 우리은행 본점에 마련된 자연친화적 정원 ‘숨터’에서 야외 결혼식을 올렸다.

손태승 우리금융그룹 회장 겸 우리다문화장학재단 이사장은 이날 주례사에서 “서로 살아온 나라와 문화가 다른 두 사람이 ‘우리’라는 이름으로 하나가 되는 특별한 순간을 함께하게 돼 영광”이라며 “우리웨딩데이 결혼식이 새로운 전환점이 되어 더욱 행복한 가정을 이루길 바란다”고 격려했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr