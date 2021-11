HS애드, 데이터 기반 ‘고객 경험 관리’ 위한 업무협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] LG계열 광고회사 HS애드는 디지털상의 고객 경험 관리를 위한 업무협약을 체결했다고 1일 밝혔다.

HS애드는 지난달 29일 사용자 경험(UX), 브랜드 경험(BX) 컨설팅 및 디지털 서비스 구축 운영 전문 기업인 '레귤러볼드'와 업무 협약을 맺었다. 양사는 HS애드의 고객 경험 관리 모델 'CX CLINIC' 고도화 및 데이터 기반의 UX 진단·설계를 함께 할 예정이다.

최근 소셜 데이터 분석 및 인공지능 분야에서 유명한 바이브컴퍼니와도 업무제휴를 체결했다. HS애드는 자체 보유한 데이터 분석, 인사이트 발굴 역량과 바이브컴퍼니가 보유한 326억건 이상의 소셜 데이터를 바탕으로 데이터 기반 고객 경험 관리에 나설 예정이다.

HS애드는 이와 함께 디지털 마케팅 분야에서 참신한 아이디어로 두각을 나타내는 스타트업들을 발굴·지원하기 위한 '대시 얼라이언스'를 구축하고, 이에 첫 합류한 ‘플러스제로’와도 업무 제휴 협약을 맺었다. 양사는 HS애드 고객사를 대상으로 데이터 기반의 고객 경험 최적화를 공동 수행하고, 새로운 비즈니스 기회도 발굴할 계획이다.

정성수 HS애드 대표는 “고객이 브랜드를 만나 교감하는 디지털 여정 전반에서 고객을 세밀히 이해해 감동을 주는 고객 경험 제공 역량을 당사만의 차별적인 경쟁력으로 지속적으로 키울 것”이라며 “고객 경험 기반 마케팅 생태계 구축을 통해 HS애드와 참여사 모두가 상생 발전할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

