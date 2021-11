IBK캐피탈, 입양아동 이유식 지원사업 후원

후원금 5500만원 전달

[아시아경제 박선미 기자]IBK캐피탈은 홀트아동복지회에 입양 아동 초기 이유식 지원사업 후원금 5500만원을 전달했다고 1일 밝혔다.

홀트아동복지회는 아동의 행복을 위한 아동 중심의 사회복지를 실천하고 있는 사회복지법인으로, 아동?청소년, 미혼한부모와 장애인 등 소외된 이웃을 지원해오고 있는 단체다.

이번 기부금 전달은 IBK캐피탈이 초기이유식 지원이 필요한 입양대상 아동 및 위탁모를 지원하는 것으로, 입양아동과 위탁모 간의 정서적 교류기회 제공 및 양질의 이유식 지원을 통한 아동의 신체?정서발달에 도움을 주기 위한 목적으로 마련됐다.

IBK캐피탈 관계자는 "11월 1일 창립 35주년을 맞이한 IBK캐피탈은 코로나 19로 인한 감염예방 및 어려운 사회적 분위기를 반영해 창립기념행사를 최소화하는 대신 사회적 책임을 더하고자 이번 후원 행사를 마련했다"며 "앞으로도 사회공헌활동을 지속해서 확대해 나갈 계획"이라고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr