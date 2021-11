신보, 삼성중공업 협력사에 237억원 '공동 프로젝트 보증' 지원

[아시아경제 송승섭 기자]신용보증기금은 삼성중공업의 ‘북극해 자원개발을 위한 쇄빙LNG운반선 건조 프로젝트’ 참여기업에 ‘공동 프로젝트 보증’을 지원한다고 1일 밝혔다. 협력기업 19개사는 총 237억원 규모의 혜택을 제공받는다.

통상 쇄빙LNG운반선은 일반LNG운반선에 비해 높은 기술력을 요구하는 고부가가치 선박으로 분류된다. 세계 조선 산업의 패러다임 전환으로 고부가가치·친환경 선박에 대한 수요가 증가하고 있는 만큼, 업계의 원활한 자금조달을 돕는다는 방침이다.

조선 산업의 장기 침체로 인해 신용도가 낮아지거나 재무비율이 취약해진 중·저 신용의 협력기업도 지원받을 수 있다. 공동 프로젝트 보증은 대기업 등과 협력기업이 공동으로 추진하는 프로젝트의 사업성을 평가해 신보가 협력기업에 보증을 지원하는 상품이다. 개별기업의 재무·신용을 주로 평가하던 기존 방식에서 벗어나 공동 프로젝트의 혁신성·성장성 등을 검토해 지원한다.

신보 관계자는 “일자리 창출과 지역경제 활성화를 가져올 국내 조선 산업의 활력 제고에 기여할 수 있게 됐다”며 “국가 주력산업의 경쟁력을 확보할 수 있도록 다양한 공동 프로젝트의 원활한 수행을 적극 뒷받침 하겠다”고 강조했다.

