폭스바겐 '11월 낭만 여행' 캠페인 "다양한 경품 제공"

[아시아경제 이창환 기자] 폭스바겐코리아는 11월 한 달 ‘폭스바겐과 함께하는 11월의 낭만 여행‘ 가을 캠페인을 전국 폭스바겐 공식 전시장에서 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 캠페인은 차량 시승과 상담 및 출고 시 가을철 낭만 여행에 어울리는 다양한 경품을 제공한다.

먼저 캠페인 진행 기간 동안 전국 폭스바겐 공식 전시장에서는 차량 상담 및 시승을 한 고객들을 대상으로 폭스바겐 여행용 고급 폴딩백을 제공한다.

11월 중 폭스바겐 차량을 출고한 고객에게는 선착순으로 폭스바겐 한정판 스탠리 런치박스를 제공한다.

이와 함께 폭스바겐 전시장 방문 인증샷 이벤트도 함께 진행된다. 11월 중 폭스바겐코리아 공식 인스타그램 팔로우 후 이벤트 지정 해시태그와 함께 전시장 방문 인증샷 게시글을 업로드하면 된다.

추첨을 통해 1등은 파크로쉬 1박 숙박권(1명), 2등은 스탠리 커피 푸어오버 세트(3명), 3등에게는 스타벅스 모바일 커피 쿠폰(10명)을 경품으로 증정한다. 당첨자 발표는 다음달 6일 폭스바겐코리아 공식 네이버 포스트를 통해 공지된다.

이번 캠페인에 관한 자세한 내용은 전국 34개 폭스바겐 공식 전시장 및 폭스바겐코리아 공식 인스타그램과 공식 네이버 포스트 등을 통해 확인할 수 있다.

