[아시아경제 이승진 기자] 농심은 새우깡 블랙이 출시 2주 만에 220만 봉이 판매됐다고 1일 밝혔다.

새우깡 블랙은 새우깡 출시 50주년을 기념해 이탈리아산 블랙트러플을 입히고, 새우 함량을 2배로 높여 만든 프리미엄 제품이다.

새우깡 블랙은 50년만의 첫 변화라는 점에서 출시 전부터 기대감을 모았다. 출시를 앞두고 지난달 13일 진행했던 온라인 라이브쇼핑에서는 30분이 채 되지 않아 준비한 5000세트가 모두 판매됐다. 또 농심이 온라인에 공개한 새우깡 광고도 2주 만에 유튜브 조회수 290만 뷰를 돌파했다.

농심 관계자는 “새우깡 블랙은 새우깡 출시 50주년을 맞아 이탈리아산 블랙 트러플로 고급스럽게 업그레이드한 신제품”이라며 “다양한 맛과 경험을 추구하는 소비자들이 새우깡 블랙과 함께 즐거운 시간을 보내길 바란다”고 말했다.

