KCC, 2022년 대졸 신입사원 공개 채용 실시

4년제 대학 졸업자 및 졸업 예정자 대상 오는 15일까지 서류 접수 진행

[아시아경제 김종화 기자] KCC가 오는 15일까지 2022년 대졸 신입사원 공개 채용 지원 서류를 접수한다.

모집 부문은 △영업(국내 영업, 기술 영업) △생산·기술(무기·유기·소재 연구, 생산공정관리, 품질, 안전·환경, ENG·공무) △관리(총무·인사, 재무·회계, 구매·물류, IT) 등이다.

공통 자격 요건은 4년제 정규대학 졸업자 및 졸업 예정자로 전학기 평균 B학점 이상(3.0/4.5만점 기준), 토익(TOEIC) 700점 이상 또는 토익스피킹 5급(또는 OPIC IL) 이상 취득자이다. 어학 성적은 최근 2년 내 취득 및 유효한 성적에 한해 인정한다.

지원자 중 지방 근무 가능자, 2개 국어 이상 능통자, 직무 관련 자격증 소지자를 우대하며, 국가보훈대상자는 관련 법령에 의거해 우대한다. 또한 생산관리, 연구 부문에 한해서는 화학·화공 계열 전공자도 우대한다.

입사 희망자는 오는 15일 오전 10시까지 회사 채용 홈페이지에서 입사 지원서를 제출하면 된다. 마감일에는 지원자의 급증으로 정상적인 접수가 어려울 수 있으므로 가급적 사전 접수를 권장한다. 추후 입사 지원서 기재 내용이 허위로 판명될 경우 합격이 취소될 수 있으니 지원서 작성에 주의를 요한다.

서류 전형 합격자는 이달 말 경 회사 홈페이지 및 SMS 문자를 통해 발표될 예정이다. 이후 인적성 검사, 면접 전형 등 추가 전형을 실시하며, 건강검진 후 최종 합격 순으로 진행된다. 최종 합격자는 내년 1월부터 근무하게 된다.

KCC 관계자는 "글로벌 경영 환경에 적합한 전문성과 인성을 겸비한 인재를 찾고 있다"면서 "열정 가득한 분들의 많은 지원을 바란다"고 전했다.

