요기요, 멤버십 할인 구독 서비스 '요기패스' 출시

정기 구독과 제휴 할인을 한번에

[아시아경제 김철현 기자] 요기요는 할인 구독 서비스에 멤버십 혜택을 더한 '요기패스'를 새롭게 선보인다고 1일 밝혔다.

요기패스는 월 9900원에 요기요 앱에서 주문 시 기본 할인 혜택을 제공하는 것은 물론 다양한 서비스 제휴를 통해 멤버십 할인 혜택까지 누릴 수 있는 것이 특징이다.

기본 할인 혜택을 통해서는 구독자가 주문을 원하는 레스토랑 어디에서든 사용할 수 있는 3만원 상당의 할인이 가능하다. 여기에 포장 주문은 1회당 1000원씩 무제한 할인 혜택을 제공한다.

매월 인기 프랜차이즈 브랜드 최대 8곳의 메뉴를 할인하는 첫 주문 할인 쿠폰도 제공한다. 이달 처음 공개된 브랜드는 멕시카나, 또래오래, 삼첩분식, 이디야커피 등으로 요기요 앱에서 첫 주문이라면 최대 3000원까지 할인 받을 수 있다.

또 사용 목적에 따라 구독자가 원하는 주문에만 선택적으로 할인 적용이 가능하다. 집이 아닌 학교와 회사 등 다양한 환경에서 여러 결제 수단으로 음식 주문이 이뤄지는 만큼 구독자가 할인 적용 여부를 선택해 이용할 수 있도록 했다.

구독자를 대상으로 다양한 '멤버십 할인' 혜택도 제공한다. 요기패스 구독자만 이용 가능한 '요기패스 라운지'를 통해 여행, 쇼핑, 레저, 이커머스 등에서 특별한 제휴 할인 혜택을 선보인다. 요기패스 라운지의 멤버십 혜택은 지속적으로 추가될 계획이다.

박채연 요기요 마케팅본부장은 "이제 요기패스를 통해 음식 배달 주문을 넘어 포장, 편의점, 화장품 배달 주문까지 제한 없이 할인 혜택을 선사하며 배달앱 안에서 처음 경험해 보는 차별화된 서비스를 제공해 나가고자 한다"고 말했다.

