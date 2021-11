[아시아경제 이민우 기자] SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 5,240 전일대비 150 등락률 +2.95% 거래량 1,105,575 전일가 5,090 2021.11.01 10:00 장중(20분지연) 관련기사 한국거래소, SK네트웍스의 지누스 지분 인수 조회공시스피드메이트, 한국타이어 신제품 '로드메이트' 국내 단독판매민팃, 우체국 내 민팃ATM 이용고객 대상 친환경 캠페인 close 는 최신원 각자대표가 지난달 29일 사임함에 따라 박상규 단독대표 체제로 변경한다고 1일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr