발레무용가 김학자씨 별세

[아시아경제 최동현 기자] 대한민국예술원은 연극·영화·무용분과 회원인 김학자씨가 지난달 31일 별세했다고 1일 밝혔다. 향년 82세.

1939년생인 김씨는 1961년 이화여대 사학과를 졸업했다. 1966∼69년 경희대 대학원에서 무용을 전공했다.

1962년 국립무용단 창단 제1회 공연에 참여했고 1967년에는 한·중·일 합작공연 '백조의 호수'를 선보였다. 1970년 국립발레단 제12회 공연, 1973년 국립오페라단 제15회 정기공연 '아이다'에 출연했다. 1989년에는 임성남 발레 45주년 공연 출연과 예술총감독을 맡기도 했다.

고인은 안무 활동에도 적극적이었다. 1975년 국립발레단 제16회 공연과 1981년 국립창극단 제34회 정기공연(수궁가) 등 다수 작품에서 안무를 담당했다. 주요 개인 발표회로는 1969년 제1회 김학자 창작 발레공연 '바하 바리에이숑', 1996년 제5회 김학자 창작 발레공연 '지젤 2막, 귀로' 등이 꼽힌다.

1988년엔 서울올림픽대회 문화장, 1998년 한국발레예술상 대상, 2004년 보관문화훈장, 2016년 한국발레협회 '특별공로상' 등을 수상했다. 2009년엔 예술원 회원으로 선임됐다.

빈소 서울강남성모병원 장례식장 31호실에 마련됐다. 발인 3일 오전 7시 30분이다.

