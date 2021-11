삼성전자 '창립 52주년' 김기남 부회장 "초일류 100년 기업 역사 함께 만들자"

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,100 전일대비 300 등락률 +0.43% 거래량 3,981,030 전일가 69,800 2021.11.01 10:10 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합"인공지능이 '사회 이슈' 솔루션 되길"…삼성 AI 포럼 개막거래대금 급감 코스피…10월 하루 평균 11.7兆, 1년 내 최저 close 는 1일 수원 디지털시티에서 김기남 대표이사 부회장, 김현석 대표이사 사장, 고동진 대표이사 사장 등 경영진과 임직원이 참석한 가운데 창립 52주년 기념식을 가졌다.

김 부회장은 창립 기념사를 통해 "어려운 상황 속에서도 지난 3분기 삼성전자는 괄목할 실적을 달성했다"면서도 "앞으로 10년간 전개될 초지능화 사회에서 새로운 성장 동력을 찾고 초일류 100년 기업으로 우뚝 설 수 있을지 자문해 봐야 할 때"라고 밝혔다.

김 부회장은 "일상의 모든 분야에서 새로운 비즈니스 모델과 제품이 비약적으로 발전하는 빅뱅이 도래하게 될 것"이라며 "고객과 인류 사회에 대한 깊은 공감을 바탕으로 마음껏 꿈꾸고 상상하며 미래를 준비해 나가자"고 당부했다.

김 부회장은 또 "경영 환경의 변동성과 불확실성이 크게 증가하는 상황에서, 변화를 신속하게 파악하고 선제적으로 대응할 수 있는 경영시스템으로 전환해야 한다"고 주문했다.

김 부회장은 이어 "회사와 임직원이 함께 성장하고 사회적 책임을 다하는 개방적이고 열린 회사를 만들어 나가자"며 "회사와 임직원이 함께 실천해야 할 중요한 가치인 준법경영에 노력하고, ESG(환경·사회·지배구조) 실천에 능동적으로 참여해 지속 가능한 환경과 사회를 만들어가자"고 강조했다.

김 부회장은 마지막으로 "인류사회에 공헌한다는 삼성의 경영이념을 바탕으로 인류의 삶을 보다 풍요롭고 가치 있게 변화시키고, 다음 세대에 물려줄 초일류 100년 기업의 역사를 함께 만들어 나가자"고 임직원들과 함께 다짐했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr