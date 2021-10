최신원 SK네트웍스 회장 사임

박상규 대표이사 단독대표 체제로

[아시아경제 유제훈 기자] 배임·횡령 혐의로 재판을 받고 있는 최신원 SK네트웍스 회장이 사내 모든 직책에서 물러났다.

SK네트웍스는 지난 29일부로 최 회장 대표이사직을 포함한 모든 직책에서 사임했다고 1일 밝혔다. 이에 따라 SK네트웍스는 최신원·박상규 각자 대표체제에서 박상규 대표이사 단독대표 체제로 변경됐다.

앞서 최 회장은 지난 2월 배임·횡령 혐의로 구속됐고, 지난 9월부터는 구속 기간이 만료돼 석방된 상태에서 재판을 받고 있다.

SK네트웍스 측은 "최 회장이 본인의 의사에 따라 지난 29일 당사와 관련한 모든 직책에서 사임했다"면서 "SK네트웍스는 현재와 같이 이사회와 사장을 중심으로 회사의 안정적인 경영과 미래의 지속적인 성장을 위해 최선의 노력을 다 할 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr