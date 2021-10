[클릭 e종목] 대한유화, 본업의 수익성 확인할때

[아시아경제 황준호 기자] 메리츠증권은 1일 대한유화 대한유화 006650 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 186,000 2021.11.01 08:21 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스피-26일 [클릭 e종목]"대한유화, 3분기 실적 부진에도 中규제 강화 수혜 전망"[클릭 e종목] 대한유화, 성장 모멘텀 재부각 close 의 목표주가를 31만원에서 27만원으로 하향 조정했다. 올 하반기 실적 추정치가 떨어지면서 목표주가도 내렸다.

메리츠증권은 대한유화 대한유화 006650 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 186,000 2021.11.01 08:21 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스피-26일 [클릭 e종목]"대한유화, 3분기 실적 부진에도 中규제 강화 수혜 전망"[클릭 e종목] 대한유화, 성장 모멘텀 재부각 close 의 올 하반기 영업이익이 656억원으로 감소할 것으로 전망했다. 국제 유가 강세에 따른 고가 원재료 투입에 따른 수익성 악화, 공급병목 현상 완화에 따른 주력 제품들의 가격 약세 전환이 이유다. 이를 반영한 올해 4분기 영업이익은 335억원(이익률 5.1%) 정도가 될 것으로 내다봤다.

또한 중국의 전력난에 따른 석탄 가격 상승세에 따라 공급 부담은 커진 반면 수요는 제한적일 것으로 예상했다. 중국 정부의 점진적 공급 정상화 정책으로 기존 계획된 신규 화학설비들의 증설(내년 에틸렌 기준 620만톤 증설)과 기존 설비들의 가동률 정상화에 따른 공급량 증가가 예상된다. 수요 측면에 있어서도 재고수준은 낮은 편이나 회의적인 구매심리로 재고확보 움직임이 활발하지 않을 것으로 전망했다.

노우호 메리츠증권 연구원은 "미래 성장성 보다는 주력 제품들의 수익성 확인이 필요하다"며 "투자의견은 유지하고 적정주가는 27만원을 제시한다"고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr