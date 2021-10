광주시, 공공기관 '장애인 점자표기' 실태조사 나선다

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시가 장애인 편의시설 실태조사에 나선다.

광주시는 11월 한 달 간 장애인들의 편의 증진을 위해 장애인이 많이 이용하는 행정복지센터 등 공공기관 및 유관기관 134곳을 대상으로 장애인 편의시설 점자표기 실태조사를 실시한다고 31일 밝혔다.

장애인편의증진기술지원센터 기술요원이 관내 공공시설 현장을 방문해 출입문 점자표지판, 계단·경사로 손잡이 점자표기 등 11개 항목 등을 집중적으로 점검할 계획이다.

지난 2018년 전수조사 결과 장애인 편의시설 설치율이 82.2%인데 비해 점자표기관련 항목은 설치율이 40%대로 미흡해 실태조사를 실시하게 됐다.

시는 이번 실태조사 결과를 토대로 점자표기가 미흡한 해당기관에 대해서는 조치 계획 및 개선을 요구할 예정이다.

최선영 시 장애인복지과장은 “행정의 기초가 되는 행정복지센터 등 공공기관에서부터 장애인 편의시설 설치에 모범을 보여야 한다”며 “이번 점자표기 실태조사를 통해 장애인이 공공기관을 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 더 노력하겠다”고 말했다.

