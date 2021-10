G밸리, 서울 최대 '융복합 산업단지'로 재탄생 한다…국가산업단지계획 변경 고시

G밸리 산업단지 개발 실시계획 최초 수립…법정 관리체계 구축해 공공성 담보한 산단관리

[아시아경제 임철영 기자] 국내 첫 수출국가산업단지로 조성된 ‘G밸리’가 4차산업 혁명시대의 융복합 혁신 도심산업단지로 재탄생한다.

1일 서울시는 구로구 구로동, 금천구 가산동 일원 일대의 192만 2261㎡에 대해 한국수출(서울디지탈)국가산업단지계획 변경 및 지형 도면을 고시했다고 밝혔다. 이번 계획은 G밸리 개발계획 변경과 개발실시계획을 아우르는 G밸리 최초의 국가산업단지계획변경이다.

G밸리는 입주 기업 1만 2000여 개사, 종사자가 14만 여명인 서울시 최대 산업단지로 창업기업의 요람이다. 서울시는 그간 관리기관인 한국산업단지공단, G밸리 입주기업, 자치구의 의견을 수렴해 G밸리의 개발계획 변경과 함께 개발실시계획을 최초 수립하는 내용의 국가산업단지계획을 마련했다.

서울시는 이번 변경 고시를 통해 한국산업단지공단 소유의 서울디지털운동장부지 개발 기반을 마련하는 한편 단계적 지원거점 개발을 위한 세부개발계획을 마련할 예정이다. 이번 국가산업단지계획 수립을 계기로 G밸리에 부족한 산업교류 혁신공간과 기업·종사자 지원시설, 도로용량, 녹지공간 등 산업 지원인프라를 대폭 확충하는 한편 적재적소에 균형적으로 배치해 산업단지의 효율성과 경쟁력을 높일 계획이다.

우선 G밸리의 기업간 교류, 연구개발 등의 지원시설을 확충하기 위해 13개의 전략거점을 선정해, 특별계획 구역으로 지정했다. 지원거점 부지는 이용도가 낮은 공공용지와 역세권 내 노후(30년) 민간 공장부지가 대상이며, 세부개발계획 수립을 통해 산업시설과 지원시설이 함께 입지할 수 있는 복합용지로 용지변경이 가능하다. 또한 녹지를 확대하고, 보행친화형 환경을 조성하기 위해 건축한계선 전면공지 내 가로정원을 조성하고, 13개 전략거점에는 전체 부지면적 15% 이상 공원형 공개공지를 조성하도록 했다.

아울러 G밸리 단지의 주요 가로변에는 특화가로를 계획했다. G밸리 1,2,3단지별 주요 가로축과 역세권 연계축을 ‘산업교류 활성화 가로’로 지정해 저층부 건축물 배치를 다양화하고 용도를 활성화 할 수 있도록 했다. 3단지 가산디지털역과 안양천 연계축은 ‘수변연계 활성화 가로’로 지정해 카페 등 가로활성화 권장용도 지정, 아케이드 설치 등 특성화하도록 계획했다.

출퇴근 인구, 외부 유입 차량의 원활한 이동을 위해 교통체계도 보완·개선하도록 했다. 서울시는 G밸리 내부의 혼잡을 낮추기 위해 현재 3~4차선을 5~7차선으로 용량을 확대하고 경부선으로 단절된 2, 3단지 원활한 소통을 위해 두산길 지하차도 사업을 추진하는 한편 자전거 전용도로 설치, 보행자 우선가로 조성 등 보행친화적으로 도로 환경을 개선 할 수 있도록 했다.

황보연 서울시 경제정책실장은 "한국수출(서울디지탈) 국가산업단지계획 변경 고시를 통해 G밸리 전역을 아우르는 통합적인 관리가 가능하고, 그간 G밸리에 부족했던 산업교류공간, 기업·종사자 지원시설, 녹지 공간 등이 단계적으로 확보될수 있어 G밸리 산업생태계 전반이 활성화 될 것으로 기대된다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr