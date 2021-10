[아시아경제 이정윤 기자] 핼러윈데이 전날인 30일 자신이 몰던 승용차로 음주운전 신고를 받고 출동한 경찰관을 치고 달아나려 한 20대 남성이 붙잡혔다.

31일 경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 특수공무집행방해·도로교통법 위반(음주 측정 거부) 등의 혐의로 A씨를 체포해 조사 중이다.

A씨는 전날 오후 10시 40분께 '음주운전 의심 차량이 운행한다'는 신고를 받고 출동한 경찰관을 서초구 강남역 인근에서 자신이 몰던 승용차로 치고 달아나려 한 혐의를 받는다. 경찰관은 크게 다치지 않은 것으로 알려졌다. A씨는 체포된 뒤 경찰의 음주 측정 요구에 불응한 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

