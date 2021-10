학급당 학생 30명 이상 학교 4.2%…경기 오산은 32.1명

전국 496개교, 이중 중학교가 332개교로 가장 많아

오산시 32.1명, 화성시 31.7명, 김포 31.0명 순

학생 수가 1000명 이상인 과대 학교는 전체의 7.7%

[아시아경제 한진주 기자] 올해 학급당 평균 학생 수가 30명 이상인 학교가 약 500개교로 전체 학교의 4.2%에 해당하는 것으로 나타났다.

31일 종로학원이 교육통계서비스 등을 통해 분석한 결과에 따르면 2021학년도 전국 초·중·고(1만1777개교) 중 학급 당 학생 수가 30명 이상인 곳은 496개교에 달했다. 학교급별로 보면 초등학교가 48개교, 중학교 332개교, 고등학교 116개교였다.

시도별로는 경기도가 239개교로 가장 많았다. 그 다음은 ▲서울 73개교 ▲인천 33개교 등 수도권이 345개교로 전체의 70%다.

중학교를 기준으로 학급 당 평균 학생 수를 보면 경기 오산시가 32.1명으로 가장 많다. 그 다음은 ▲경기 화성(31.7명) ▲경기 김포(31.0명) ▲경기 용인(30.2명) ▲경기 평택(30.0명) 등이다.

학급당 학생수 28명 이상인 지역은 ▲경기 파주(29.7명) ▲서울 강남구(29.7명) ▲경기 남양주(29.5명) ▲수원시(29.5명) ▲경기도 광주(29.0명) ▲인천 연수구(29.0명) ▲충남 천안(28.9명) ▲경기 성남 (28.8명) ▲인천 서구(28.8명) ▲경기 구리(28.7명) ▲고양시(28.6명) ▲경기 안양(28.5명) ▲경기 과천(28.4명) ▲경남 양산(28.2명) ▲경기 하남(28.1명) ▲경기 광명(28.0명)등 21개 시·구다.

학생 수가 1000명 이상인 과대 학교는 910개교로 전체 초·중·고등학교의 7.7%였다. 학교급별로 초등학교 600개교(전체의 9.7%), 중학교 156개교(4.8%), 고등학교 154개교(6.5%)다.

학교별 학생 수가 2000명이 넘는 학교는 총 4개교다. 충남 천안 아름초등학교가 2280명으로 가장 많았고 천안 환서초(2220명), 서울 대도초(2219명), 인천 해원초(2008명)의 순이다.

학생 수가 1명인 학교는 전남 목포시 유달초달리분교, 전남 신안군 흑산초흑산북분교, 경남 합천군 초계초덕곡분교 등 3개교로 모두 분교다.

종로학원 관계자는 "초중고 과밀·과대학교가 수도권 지역에 대거 분포하는 것은 최근 들어 2기 신도시 개발과 대단지 재건축, 대단지 조성 등이 이들 지역에 집중되었기 때문"이라고 설명했다.

이어 "진입 장벽이 높은 서울, 강남 3구, 교육 특구 지역을 벗어나 대단지 편의 시설과 주거 조건에서 진입 장벽이 낮은 수도권 신도시 지역으로 유·초·중 학생을 둔 30∼40세대가 대거 유입되고 있다"며 "3기 신도시 개발 등에 의한 경기, 인천 신도시 지역으로 쏠림 현상은 지속될 것으로 보인다"고 분석했다.

