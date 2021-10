서울시, 1인 미디어 창작자 중국 플랫폼 진출 지원 나선다…中 '아도바'와 맞손

내달 11일까지 교육 참여자 모집, 4주간 무료 교육…우수교육생 선발해 100만원 지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시와 서울산업 진흥원(SBA)이 웨이보, 시과비디오 등 중국 8대 플랫폼 협력기업인 '아도바'(중국 전문 MCN 기업)과 손잡고 1인 미디어 창작자의 중국 플랫폼 진출 지원에 나선다고 31일 밝혔다.

서울시에 따르면 시는 1인 미디어 창작 지원을 위해 중국 현지 전문가가 구성한 커리큘럼에 따라 총 4주간의 집중 교육을 진행한다. 교육은 포화된 국내 1인 미디어 시장에서 벗어나 중국의 주요 플랫폼 진출을 목표로하는 1인 미디어를 대상으로 진행하며, 내달 1일부터 11일까지 구글폼스를 통해 접수 받는다. 교육비용은 전액 무료다.

교육은 내달 11일부터 12월 2일까지 4주간 매주 목요일에 진행한다. 서울시는 ‘중국 플랫폼 진출 로드맵’ 등 중국 진출 과정과 사업계획서를 구체화하는 등 우수 교육생 20명을 선발해 각 100만원의 콘텐츠 제작비를 지원한다는 계획이다.

서울시는 교육 이후에도 중국 전문 크리에이터 콘텐츠 플랫폼인 ‘아도바’와 협력해 1인 미디어의 중국 진출을 위한 밀착 관리를 이어간다.

김홍진 서울시 미디어콘텐츠산업과장은 "숏폼이 인기를 끄는 등 1인 미디어 트렌드는 지속적으로 변화, 발전하고 있는 상황"이라며 "이번 교육이 새로운 기회를 찾는 1인 미디어 창작자들이 플랫폼의 다변화를 통해 활동 범위를 넓히는데 도움이 되기를 바란다. 서울시와 SBA는 재능있는 창작자들을 위한 지원을 지속적으로 펼치겠다"고 말했다.

