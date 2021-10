문재인 대통령은 30일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의 참석차 방문한 이탈리아 로마에서 조 바이든 미국 대통령과 회동했다.

문 대통령은 이날 로마 누볼라 컨벤션 센터에서 열린 G20 정상회의 공식 환영식에 앞서 바이든 대통령과 전날 교황 회동 등을 주제로 인사했다.

양 정상은 하루 전 시차를 두고 프란치스코 교황과 각각 만났다.

바이든 대통령은 "문 대통령께서 오셨으니 G20도 다 잘 될 것"이라고 말했다고 박경미 청와대 대변인이 서면 브리핑에서 전했다.

이에 문 대통령은 "어제 교황님을 뵌 것으로 들었다"며 "나도 어제 뵈었는데 한반도 평화를 위해 축원해 주시고, 초청을 받으시면 북한을 방문하겠다고 하셨다"고 말했다.

바이든 대통령은 "반가운 소식"이라며 "(한반도 문제 해결에) 진전을 이루고 계시다"라고 밝혔다.

