보이스캐디의 브이씨 "스포츠산업대상 우수상"

국내 대표 골프 거리측정기 브랜드 보이스캐디의 제조사 브이씨가 스포츠산업대상 우수상(장관 표창)을 수상했다.

최근 문화체육관광부가 시상한 제17회 대한민국 스포츠산업대상에서 스포츠산업 발전에 관한 공헌을 인정 받았다. 2016년 대상(대통령상)에 이어 두번째다. 브이씨가 바로 2018년부터 2020년까지 문체부와 국민체육진흥공단이 선정한 스포츠산업 선도기업 1기 기업이다. 세계 최초 GPS 음성형 거리측정기 보이스캐디부터 그린언듈레이션 탑재, GPS+레이저 융합 거리측정기 등을 개발했다.

특히 처음 시도한 오토 핀 로케이션(Auto Pin Location) 서비스와 VSE 시뮬레이터 및 디지털 야디지북 개발 등이 돋보였다. "100만 달러 수출을 달성한 지 5년 만에 1000만 달러 수출을 넘었다"는 김준오 대표는 "올해 미국여자프로골프협회(LPGA) 파트너로 보이스캐디가 선정되는 등 꾸준히 의미 있는 성과를 내고 있다"며 "전세계 골프문화를 선도하는 글로벌 스포츠IT 기업으로 도약하겠다"고 기대치를 부풀렸다.