인천 경인아라뱃길서 30대女 실종 3일째… "경찰 수색 중"

[아시아경제 나예은 기자] 인천시 경인아라뱃길 일대에서 30대 여성이 3일째 실종돼 경찰이 수색에 나섰다.

29일 인천 서부경찰서에 따르면 지난 27일 오전 1시50분쯤 31세 여성인 A씨가 실종됐다는 신고가 경찰에 접수됐다.

경찰 등에 따르면 A씨는 27일 오전 1시20분쯤 인천시 계양구 경인아라뱃길 아라마루 전망대 앞에서 통화를 한 것으로 파악됐고, 이후 행적은 경찰에 파악되지 않은 상황이다.

A씨가 가진 신용카드 역시 실종 신고가 접수된 후에는 사용 내역이 없는 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 "현재 경인아라뱃길 수로와 인근 야산에서 A씨를 찾기 위해 수색을 하고 있다"고 밝혔다.

한편 A씨의 측근이 배포한 것으로 추정되는 전단에 따르면 A씨는 키 154cm에 갈색의 긴 머리를 하고 있다. 실종 당시 흰색 모자, 회색 후드티, 남색 레깅스, 흰색 양말, 검은색 가방 등을 착용하고 있었다.

