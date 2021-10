이준석 "안철수, 본인도 시각에 따라 나쁘고 이상하고 추할 수 있어"

"야권 단일후보 되겠다는 건지, 양비론 할 건지 답하라"

[아시아경제 임주형 기자] 이준석 국민의힘 대표가 안철수 국민의당 대표를 향해 "본인이 야권 단일후보가 되겠다는 건지, 양비론을 할 것인지만 답하면 된다"라고 꼬집었다. 안 대표가 차기 대선을 두고 '놈놈놈(나쁜 놈, 이상한 놈, 추한 놈) 대선'이라고 평가하자, 이에 대해 응수한 것이다.

이 대표는 29일 MBC라디오 '표창원의 뉴스 하이킥'에서 "(안 대표가) 자꾸 '제3지대론' 비슷한 얘기를 하면서 '놈놈놈' 같은 소리를 한다"라며 "놈놈놈을 누굴 지칭하면서 한 말인지는 모르겠지만, 국민의 시각에 따라 본인도 나쁘고 이상하고 추할 수 있다"고 지적했다.

안 대표는 이날 대구에서 열린 청년 간담회에 참석한 자리에서 "이번 대선은 놈놈놈 대선"이라고 말한 바 있다. 그는 "나쁜 놈, 이상한 놈, 그리고 추한 놈으로밖에 보이지 않는다는 한탄을 (국민이) 하고 계신다"라고 했다.

'(안 대표 본인의) 출마가 임박했다고 봐도 되느냐'는 취재진의 질문에 대해서는 "아직 결정된 게 없다"라고 답했다.

이를 두고 이 대표는 "이 분(안 대표)은 절대 '예스 노'로 대답을 안 한다. 그게 문제"라며 "(국민의힘과 국민의당이) 합당할 건지 안 할 건지 나중에 '예스 노'로 대답하라고 했지만 명쾌한 게 없었다"라고 지적했다.

이어 "저는 이런 문제에 대해선 명쾌하게 '종로 노'라고 답한다"라고 했다. 방송 진행자가 '종로 보궐선거 출마설'에 대해 질문하자 이 대표는 "저는 안 합니다"라고 일축했다.

이 대표는 안 대표를 향해 "출마를 하려면 지향점이 뭔지 정확해야 할 것"이라며 "예전 제3지대 행보를 할 때 1당과 2당은 나쁜 사람들이니 새 정치를 하겠다고 3당 후보론을 펼친 거 아닌가. 그런데 국회의원 선거에서 사실상 보수정당의 비례위성정당을 자처하고 지역구 후보를 출마 안 시키지 않았나"라고 꼬집었다.

그러면서 "국민들이 알고 있다 보기 때문에 명쾌하게 말씀하셨으면 한다"라고 덧붙였다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr