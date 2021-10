교황 "COP26 참석 지도자, 미래세대에 구체적 희망 줘야"

기후위기 대책논의 촉구

[아시아경제 김혜민 기자] 프란치스코 교황이 다음달 1일 영국 글래스고에서 열리는 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP26)에 앞서 각국 정상들에게 기후위기 대응을 위한 대책논의를 촉구했다.

교황은 29일 영국 BBC 라디오를 통해 보낸 서한에서 "COP26에 모일 정치 지도자들은 지금의 생태학적 위기를 극복할 대책을 내놓고 미래 세대에 구체적인 희망을 주고자 긴급하게 소집된 것"이라며 이 같이 말했다.

교황은 "이 위기에 대응하려면 과격한 결정을 내릴 필요가 있다. 쉬운 일은 아니지만 해야하는 일"이라며 "이 어려운 순간이 우리에게 기회가 될 수 있다. 우리는 이를 헛되이 버리지 말아야 한다"고 강조했다. 이어 "전례없는 기후변화의 위협에 공동으로 대응하는데 있어 우리 모두 각자의 역할을 할 수 있다"며 "인류 모두가 이러한 긴급한 방향 전환에 헌신하는 것은 필수"라고 덧붙였다.

한편 교황은 당초 COP26에 직접 참석할 것으로 예상됐으나 건강 상의 이유 등으로 결국 가지 않기로 결정됐다. 대신 개막 당일 영상 메시지를 통해 기후변화 논의와 구체적인 대책 마련을 촉구할 예정이다.

