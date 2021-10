[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령의 유럽 순방 일정이 정치권에 유출됐다는 보도와 관련, 청와대가 "내부조사 절차를 마치고 수사의뢰를 검토할 예정"이라고 밝혔다.

박수현 국민소통수석은 29일 브리핑을 통해 "유포된 자료는 순방기자단 50명에게 취재협조 차원에서 보안유지 서약서를 징구하고 사전에 제공된 자료와 내용이 일치한다"며 이같이 밝혔다.

앞서 일부 언론을 통해 문 대통령의 경호사안인 문 대통령의 유럽순방 일정이 분 단위로 유출됐다는 보도가 나온 데 따른 것.

청와대는 "사안의 중대성에 비추어 유포경위에 대해 내부조사 절차를 마치고 수사의뢰를 검토할 예정"이라며 "대통령 안전을 위한 경호에 만전을 기하고 있다"고 밝혔다.

