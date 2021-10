▶임휘윤씨 별세. 김혜자씨 남편상, 임달균씨 부친상, 이지영씨 시부상, 임준호·정윤씨 조부상=서울성모병원 영안실 21호. 발인 31일 오전 6시. 장지 전라북도 김제시 선영. 010-9012-0015.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr