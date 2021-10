캐치패션, '중고 명품 매입 서비스' 시작

[아시아경제 임혜선 기자]명품 플랫폼 캐치패션은 ‘중고 명품 매입 서비스’를 시작했다고 28일 밝혔다.

최근 윤리적인 소비 의식이 확산되는 가운데, 명품을 소비하는데 그치지 않고 지속 가능성을 고려한 자원 선순환에 기여하기 위해서다.

서비스 이용자는 옷 장 속에 넣어두고 사용하지 않는 명품 가방을 시세 최고가로 되팔고, 판매금액의 10%를 캐치포인트로 추가 적립 받을 수 있다. 캐치포인트는 캐치패션 애플리케이션 내에서 ‘캐치구매’를 통한 명품 구입 시, 할인 혜택을 받을 수 있는 마일리지 제도다.

캐치패션의 명품 매입 서비스는 비대면 감정을 통해 신속하고 편리한 고객 경험을 제공한다. 중고 상품이 판매된 후 입금 받을 수 있는 위탁판매나 개인간 거래와 달리, 금액 감정 직후 현금으로 바로 받을 수 있는 장점도 있다.

이용 방법은 캐치패션 앱 내 메인 배너를 통해 ‘내 명품 판매하기’를 클릭하면 된다. 판매 상담이 가능한 카카오톡 채팅창으로 이동해, 비대면 상품 감정을 거치면 최종 판매 가격을 확인할 수 있다. 감정가를 확인 후 해당 상품을 착불 배송하면, 최종 검수 직후 현금으로 입금된다. 단, 판매 상품은 핸드백, 지갑 및 액세서리, 주얼리, 시계 상품에 한해 가능하다.

캐치패션은 글로벌 공식 유통사 40여곳과 정식 파트너십을 기반으로 각 채널을 직접 연동하여, 350만 종의 럭셔리 정품을 판매한다. 국내 럭셔리몰 중 구매 가능한 상품 수 1위인 캐치패션은 다양한 상품을 검색할 때마다 최저가를 비교하고, 재고 변동을 실시간으로 확인할 수 있다. 고도화된 메타서치 기능을 갖춰 합리적인 명품 구매 경험을 제공한다.

캐치패션은 이번 서비스를 위해 중고 명품 매입 및 리세일 서비스 노하우를 가진 엑스클로젯과 손잡았다. 엑스클로젯을 운영하는 세컨핸즈는 기술 기반의 중고 명품 거래 서비스를 운영하는 스타트업으로, 지난해 카카오벤처스, 신한캐피탈 등으로부터 투자를 유치한 바 있다.

