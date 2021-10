디어유, 공모가 2만6000원 확정… 수요예측 경쟁률 '역대 3번째'

[아시아경제 류태민 기자] 글로벌 팬 플랫폼 기업 디어유는 25~26일 기관투자자 수요예측을 거쳐 공모가를 2만6000원으로 확정했다고 28일 밝혔다. 이는 기존 희망 공모가 범위(1만8000~2만4000원)상단을 초과한 금액이다.

수요예측에는 1763개 기관이 참여해 올해 최다를 기록했다. 최종 수요예측 경쟁률은 2001대 1로, 코스닥 상장 기업 중 역대 3번째로 높았다. 특히 해외 기관이 전체 참여 기관 중 17.58%를 차지했다. 참여 건수의 99.89%가 밴드 상단 이상을 제시했다. 확정 공모가 기준 공모 규모는 총 858억원이고, 시가총액은 5243억원이다.

디어유는 공모 금액을 글로벌 아티스트 영입 금액, 메타버스 등 기술 고도화를 위한 투자 비용으로 활용할 계획이다.

디어유의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 25.0%인 82만5000주를 대상으로 11월 1~2일 진행된다. 다음달 10일 코스닥 상장 예정이며, 상장 주관사는 한국투자증권이다.

디어유는 플랫폼 '버블'을 통해 아티스트와 팬이 소통하는 월 구독형 메시지 서비스를 제공 중이다.

