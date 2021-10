해남군, 고구마 신품종 ‘소담미’로 꿀고구마 국산화 앞장

“이렇게 예쁜 고구마는 처음” 외관·식미 모두 뛰어나 호평 이어져



[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군(군수 명현관)은 고구마 신품종 ‘소담미’로 고구마 품종 국산화에 적극적으로 나서고 있다고 28일 밝혔다.

소담미는 꿀고구마 품종으로, 외래품종을 대체하기 위해 전략적으로 육성되고 있는 고구마이다. 전 국민 대상 신품종 이름 짓기 공모전에서 ‘생김새가 탐스럽고 먹음직스럽다’는 뜻으로 소담미로 이름이 붙여졌다.

기존 국내 육성 고구마 품종인 ‘호감미’, ‘진율미’가 각각 호박고구마, 밤고구마에서 점유율 1위를 차지하고 있는 가운데 꿀고구마인 ‘베니하루까’는 대체할 품종이 없어 국산 점유율 확대에 한계가 있었다.

올해 첫 재배를 시작한 소담미는 지난 27일 열린 현장 평가회 결과 맛과 상품성 모두 우수한 것으로 나타나 외래품종 대체 및 국산 고구마 품종 점유율 확대에 크게 이바지할 것으로 기대되고 있다.

해남군 마산면 고구마 농가에서 열린 이번 평가회는 국립식량과학원과 해남군농업기술센터가 공동으로 주관해 진행했으며 국립종자원을 비롯해 농업기술실용화재단 관계자와 농업인, 유통업체, 가공업체 등 40여 명이 참석했다.

소담미는 150일 재배 시 ㏊당 24.4t의 수확량을 보여, 외래품종보다 60%가량 수량이 많았다. 장기간 저장이 가능한 것은 물론 저장 중에도 단맛이 강해지고 육질이 부드러워지는 특성이 있다.

특히 외관이 뛰어나 덩이뿌리 껍질이 자줏빛 빨강색이며 겉모양이 균일하고 매끈해 상품성이 월등하다는 평가가 이어졌다.

소담미 재배 농민 남궁기동 씨는 “50년간 고구마 농사를 지으면서 소담미만큼 외관이 예쁜 품종은 못 봤다”며 “단맛도 강하고 맛이 좋으므로 곧 전국에서 가장 인기 있는 품종이 될 것이다”고 만족감을 나타냈다.

김기수 해남군 농업기술센터소장은 “전국에서 가장 유명한 고구마 주산지인 해남에서 앞장서 고구마 품질 고급화에 전력을 다하고 있다”며 “이번 평가회를 계기로 국내 품종 재배면적이 확대되기를 기대한다”고 말했다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr