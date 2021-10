홍준표 "하태경 영입 대상 아니었다"…하태경 "'장제원까지 받겠다' 본인 말도 잊었나"

홍준표 캠프 "주사파 출신 영입대상 아냐"라며 영입설 정면 부인

하태경 "주사파, 30년 전 이야기…홍준표, 영입 의사는 공개발언으로 한 바 있어"

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 전 검찰총장 캠프에 선거대책위원장으로 합류한 하태경 의원이 홍준표 국민의힘 의원 캠프 영입 제안을 받았는지 등을 두고서 설전이 벌어졌다. 홍 의원 캠프는 영입 제안을 부인하고 나서자, 하 의원이 이를 반박했다.

28일 홍 의원 캠프의 여명 대변인은 "하 의원의 ‘홍준표 캠프에서도 공개 구애를 받았지만 윤석열 캠프로 왔다’발언에 대한 캠프 입장을 밝힌다"며 "홍 의원 캠프는 하 의원에게 영입 제안을 한 일이 없다"고 밝혔다.

아울러 "저희 캠프는 주사파 출신 정치인은 영입 대상자가 아님을 밝힌다"며 애초부터 영입 대상이 될 수 없다는 점도 밝혔다.

앞서 하 의원은 이날 국회 소통관에서 진행된 기자회견 뒤 기자들과 만난 자리에서 "내가 윤 전 총장 캠프에 가면 구태고 홍 의원이 자기 캠프에 들어오라고 했는데 왜 그건 개혁정치냐"면서 "낡은 세력이라고 비난하면서 자기 캠프에 들어오라고 하는 게 모순"이라고 주장했다. 그는 "많은 국회의원이 홍 의원 캠프에 안 들어가고 윤 전 총장 캠프에 들어가는 것은 후보와 캠프의 포용력 차이에 있다"고 지적했다.

홍 의원 캠프의 반박에 대해 하 의원은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 반론을 폈다. 그는 우선 김일성 주체사상을 혁명투쟁의 지도사상으로 받드는 파벌인 주사파로 지목당한 것에 대한 불만을 토로했다. 하 의원은 "주사파 끊은 지 삼십년이 됐다"며 "강산이 세 번 바뀔 동안 저는 북한인권운동에 매진하고 주사파 통진당과 치열하게 싸웠고 이런 사실은 온 세상 사람들이 다 알고 있다"고 말했다.

아울러 홍 의원의 하 의원을 포용하겠다는 공개발언도 제시했다. 하 의원은 "홍 의원은 지난 8강 경선 1차 토론 후 제가 지적한 ‘조국수홍’이 논란이 되자 ‘하태경도 포용하겠다’고 했고, 23일 홍카콜라에서 장제원 의원과 하태경도 받아주겠다고 말했다"며 "이렇게 공개 구혼을 해놓고 제가 윤 전 총장 지지했다고 본인 스스로 했던 말조차 까먹냐"고 반박했다.

하 의원은 "방송에서 밝혔듯이 저는 홍 의원에게 개인적 감정은 없다"며 "우리 당의 미래와 정치혁신을 가로막는 구태, 거짓말하는 정치와는 단호히 맞서겠다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr