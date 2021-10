산청군, ‘황매산 별빛 음악회’…일상 회복 첫발

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 단계적 일상 회복을 위한 첫 행사로 '산청 황매산 별빛 음악회'를 개최, 온라인으로 송출한다.

산청군은 30일 저녁 7시 황매산 미리내파크에서 '할로윈 데이' 기념 음악회를 온라인 생중계한다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 황매산미리내파크와 할로윈데이의 공통점인 '빛'을 주제로 산청 황매산을 젊은 세대에 널리 알리기 위해 기획됐다.

음악회는 빛을 활용한 LED트론댄스와 미디어아트를 비롯해 좀비댄스, 애니메이션과 미러맨 등 다양하고 특색있는 무대공연으로 꾸며진다. 가비엔제이, VOS, 문세영 등 초대 가수들도 무대에 올라 가을밤의 정취를 더한다.

산청 황매산에는 최근 준공된 미리내파크와 별빛공원, 캠핑장 등이 신설돼 낮에는 물론 밤에도 젊은 방문객들의 발길이 끊이지 않고 있다. 억새가 한창인 주능선에 올라서면 멀리 지리산 천왕봉의 모습도 확인할 수 있다.

이번 음악회는 서경방송 TV채널과 유튜브 산청여행, 서경ENT 채널에서 생방송으로 진행된다.

산청군 관계자는 “위드코로나 시대를 앞두고 단계적 일상 회복을 준비하는 의미에서 음악회를 준비했다”며 “온라인 송출을 통해 산청 황매산과 미리내파크가 '야간 관광명소'로 널리 알려지기를 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr