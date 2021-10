美FTC 내부고발 조사 직면한 페이스북 "협조할 것"

[아시아경제 조유진 기자] 내부 고발로 창사 이래 최대 위기를 맞고 있는 페이스북이 미 연방정부의 조사까지 받게 됐다. 페이스북은 증거 보존 조치에 들어가며 조사에 협조하겠다는 뜻을 밝혔다.

27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다수의 소식통을 인용해 미국 연방거래위원회(FTC)가 최근 폭로된 페이스북 내부 문건에 대한 조사에 착수했다고 보도했다.

이번 조사는 내부문건을 통해 드러난 페이스북의 사업관행이 FTC가 지난 2019년 페이스북과 체결한 프라이버시 합의를 위반했을 가능성에 초점을 맞추고 있다고 WSJ은 전했다.

페이스북은 지난 2019년 수백만명의 사용자 정보가 정치 데이터 분석회사인 캠브리지 애널리티카와 부적절하게 공유됐다는 의혹이 제기되자 FTC와 개인정보 보호 및 데이터 보안 강화 관련 합의를 이룬 바 있다.

페이스북은 빅테크 기업들에 비판적인 리나 칸 위원장이 이끄는 FTC와 반독점 소송도 진행 중이다. 반독점 소송에 더해 이번 내부폭로로 규제 압박이 더해지면서 페이스북의 앞날에 험로가 예상된다.

페이스북은 FTC의 조사 착수 발표와 관련 성명을 내고 “규제당국의 질의에 답변할 준비가 돼 있다”며 “정부 조사에 계속 협조할 것”이라고 밝혔다.

페이스북은 26일 밤 "정부와 입법부가 회사의 운영에 대한 조사를 시작했다"며 "사업과 관련된 2016년 이후의 내부 문건과 통신 내용을 보존하라"며 증거 보존 조치에 들어갔다.

앞서 페이스북 프로덕트 매니저였던 프랜시스 하우건은 페이스북의 불공정한 사업행위가 담긴 내부 문건 '페이스북 파일'을 미 의회와 증권거래위원회(SEC)에 폭로했다.

그는 페이스북이 유명인의 인종 혐오 발언이나 가짜뉴스 게시물을 의도적으로 삭제하지 않고, 페이스북의 자회사인 인스타그램이 청소년의 자살률을 높이는 등 유해할 수 있다는 조사결과를 인지하고도 이를 숨겨왔다고 폭로했다.

그는 특히 이용자들의 반응을 이끌어내는 페이스북의 콘텐츠 추천 알고리즘을 가짜 뉴스를 퍼뜨리는 주범으로 지목하며 "페이스북이 자사 알고리즘에 대해 100%의 통제력을 가지고 있다"고 비판했다.

