아시아나항공, 국내선 비즈니스 클래스 18년 만에 재개

[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 23,650 전일대비 150 등락률 +0.64% 거래량 341,634 전일가 23,500 2021.10.28 11:20 장중(20분지연) 관련기사 환율 효과에 外人 매수 전환했지만…힘겨운 '삼천피' 공방전대한항공·아시아나, 싱가포르 트래블버블 전용편 최대 주 4회 운항"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?" close 은 국내선 비즈니스 클래스를 다음달 5일 재개한다고 28일 밝혔다. 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 23,650 전일대비 150 등락률 +0.64% 거래량 341,634 전일가 23,500 2021.10.28 11:20 장중(20분지연) 관련기사 환율 효과에 外人 매수 전환했지만…힘겨운 '삼천피' 공방전대한항공·아시아나, 싱가포르 트래블버블 전용편 최대 주 4회 운항"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?" close 이 국내선 비즈니스 클래스를 재개하는 건 2003년 11월 중단 이후 18년 만이다.

회사는 최근 코로나19 백신접종 및 위드코로나 영향으로 국내 여행객의 탑승률이 늘고 있는 상황에서 보다 안락하고 편안한 좌석을 통해 고객만족과 수익 개선을 동시에 충족시킨다는 계획이다.

국내선 비즈니스 클래스 예약은 10월 28일부터 오픈한다. 국내선 노선은 ▲김포~제주 ▲대구~제주 ▲광주~제주 ▲청주~제주 ▲여수~제주 ▲김포~광주 ▲김포~여수로 7개 노선으로 국내선 전 구간에 비즈니스 클래스를 적용한다. 국내선에 투입되는 비즈니스 클래스 좌석 장착 항공기는 A321-200, A330-300 두 가지 기종으로 A321은 12석, A330은 30석을 운영한다.

아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 23,650 전일대비 150 등락률 +0.64% 거래량 341,634 전일가 23,500 2021.10.28 11:20 장중(20분지연) 관련기사 환율 효과에 外人 매수 전환했지만…힘겨운 '삼천피' 공방전대한항공·아시아나, 싱가포르 트래블버블 전용편 최대 주 4회 운항"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?" close 김포~제주 노선 주말 비즈니스 클래스 요금은 16만2300원~18만4300원이다. 비즈니스 클래스 주중 가격은 14만9300원~18만4300원으로 책정돼 있다. 국내선 비즈니스 클래스 이용 고객에게는 최대 30kg 무료 수하물, 라운지 이용 (김포공항, 제주공항 외의 라운지 미운영 공항 제외), 비즈니스 클래스 카운터 이용, 항공기 우선 탑승과 하기 서비스를 제공한다.

아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 23,650 전일대비 150 등락률 +0.64% 거래량 341,634 전일가 23,500 2021.10.28 11:20 장중(20분지연) 관련기사 환율 효과에 外人 매수 전환했지만…힘겨운 '삼천피' 공방전대한항공·아시아나, 싱가포르 트래블버블 전용편 최대 주 4회 운항"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?" close 은 국내선 비즈니스클래스 오픈 기념으로 다음달 5일부터 30일까지 탑승 시 최대 40% 할인 행사를 진행한다. 김포~제주 노선 기준 평일 탑승 시 최저 9만2700원, 주말 탑승 시 10만1800원부터 탑승권 구매가 가능하다.

국내선 비즈니스 클래스 마일리지 항공권을 10월 28일부터 11월 17일 구매, 11월 5일부터 12월 17일까지 탑승한 고객에 한해 10% 마일리지를 페이백한다. 마일리지 페이백 이벤트는 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 23,650 전일대비 150 등락률 +0.64% 거래량 341,634 전일가 23,500 2021.10.28 11:20 장중(20분지연) 관련기사 환율 효과에 外人 매수 전환했지만…힘겨운 '삼천피' 공방전대한항공·아시아나, 싱가포르 트래블버블 전용편 최대 주 4회 운항"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?" close 홈페이지에서 응모해야 하며 편도 탑승시에도 페이백이 가능하다. 마일리지 페이백은 12월 30일 일괄 지급된다.

국내선 비즈니스 클래스 부활을 기념해 국내선 비즈니스 탑승 고객 대상 선착순 1000명에게는 프리미엄 구강 청결 키트를 제공한다. 기념 상품은 김포공항 국내선 비즈니스 카운터에서 수령 가능하다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr