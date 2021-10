◆지금이라도 집을 사야할까요= 부동산 커뮤니티의 유명 칼럼니스트가 조언하는 집사는 타이밍. 대출을 싫어해서, 외벌이가 될까봐, 직주근접이 아니어서 등 다양한 이유로 내집을 사지 못하는 사람들의 심리를 꿰뚫는다. 부동산 초보를 위한 학습법과 재테크에 도움이 되는 추천서도 수록했다.(김병권 지음/진서원)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr