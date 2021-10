bhc치킨 ‘해바라기 봉사단’, 개미마을 방역 봉사

[아시아경제 문혜원 기자] bhc치킨은 ‘해바라기 봉사단’ 5기 1조가 지난 26일 서울 서대문구 홍제동 개미마을 일대를 방문해 공공시설물을 소독하는 방역 봉사를 펼쳤다고 28일 밝혔다.

개미마을은 한국전쟁 무렵 피란민들이 천막을 치고 모여 살면서 형성된 곳으로 주거환경이 낙후된 달동네다. 이번 봉사는 저소득층이 주로 거주하는 개미마을 내 코로나 감염 예방 및 확산 방지에 보탬이 되고자 마련됐다.

이날 해바라기 봉사단 단원들은 놀이터, 공원 등 개미마을 인근을 돌면서 주민과 방문객이 자주 이용하는 공공시설물을 순차적으로 소독했다. 이후 시설물 주위의 각종 쓰레기를 수거하는 정화 활동을 하면서 마을의 쾌적한 환경 조성에 기여했다.

봉사에 참여한 한 단원은 “이번 활동이 코로나 확진자 감소세에 조금이나마 도움이 되길 바라는 마음으로 봉사에 임했다”며 “개미마을 주민을 비롯한 우리 모두가 하루빨리 코로나에서 벗어나 일상을 회복하게 되길 기원한다”고 말했다.

