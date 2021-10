경기교육행정포럼 대표에 임정호 전 사무국장

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청 소속 지방공무원으로 구성된 정책연구단체인 '경기교육행정포럼' 대표로 임정호 포럼 사무국장이 임명됐다.

경기교육행정포럼은 최근 경기과천교육도서관에서 임정호 대표 취임식 및 강재구 대표 이임식을 개최했다고 28일 밝혔다.

경기교육행정포럼은 다양한 변화의 시대에 부응하기 위해 교육행정분야의 전문적이고 체계적인 조사ㆍ분석ㆍ연구를 통해 토론의 장을 제공하고 지방공무원의 역량 강화와 경기교육행정발전에 기여하기 위해 설립된 단체다.

2017년 12월 출범해 경기도의 교육행정 발전을 위한 전문가 초빙 강연, 정책연구 발표, 공개강좌 등 다양한 활동을 펼치고 있다.

경기교육청 소속 지방공무원 200여명이 회원으로 가입돼 있다. 연구분과에서 다양한 연구과제를 수행하고 다양한 이슈에 대한 이슈페이퍼도 작성한다.

임정호 포럼 대표는 "경기교육행정포럼에 많은 회원들이 참여 할 수 있도록 현장에서 필요한 정책을 발굴해 소개하고 학교 현장이 공감할 수 있는 모습을 보일 수 있도록 노력하겠다"면서 "앞으로 많은 분들이 포럼에 관심을 갖고 함께 해 달라"고 당부했다.

