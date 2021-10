정의선 "내년 초 반도체 상황 완화될 것으로 전망"

[아시아경제 이창환 기자] 정의선 현대차그룹 회장이 장기간 지속되고 있는 차량용 반도체 공급난이 내년 초쯤 완화될 것으로 예상했다. 향후 전기차 판매를 더 확대할 것이라는 의지도 밝혔다.

자동차 업계에 따르면 정 회장은 27일 오후 3주간의 해외 출장 일정을 마치고 김포공항으로 입국했다. 정 회장은 이달 초 해외 현장 점검을 위해 미국과 유럽, 인도네시아를 차례로 방문했다.

정 회장은 귀국 후 기자들과 만나 "(유럽 시장은) 사업 관련해서 보고 왔다"며 "저희 차가 그래도 판매되고 있는데 전기차 판매를 더 확대할 예정"이라고 말했다.

정 회장은 또 현지 시장에서 현대차그룹의 이미지가 더 좋아지는 것을 느끼냐는 질문에는 "앞으로도 (더) 많이 상승시켜야 한다. 가야 할 길이 멀다고 생각한다"고 답했다.

반도체 공급난으로 인해 현대차와 기아의 3분기 생산과 판매가 감소한 것에 대해선 "반도체 수급이 원활하지 않아 성과가 기대한 것보다는 못 나왔다"며 "내년 초, 1분기가 돼야 완화되지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

