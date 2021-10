[아시아경제 김대현 기자] SC제일은행이 주택담보대출 신규 접수를 오는 29일부터 잠정 중단한다.

27일 SC제일은행은 오는 29일부터 주택담보대출 상품 '퍼스트홈론' 중 금융채 5년물을 기준금리로 적용하는 변동금리 상품 판매를 중단한다고 밝혔다. 은행 측은 "가계대출 리스크 관리 및 가계대출 증가 목표 관리를 위한 조치의 일환"이라고 전했다.

이로써 SC제일은행의 주택담보대출은 당분간 전면 중단된다. SC제일은행은 이미 지난 7일 금융채 1년물, 3년물을 지표금리로 삼는 퍼스트홈론 변동금리 상품 판매를 중단했다.

다만 한국주택금융공사 T-보금자리론과 전세대출 상품은 정상 공급될 예정이다.

NH농협은행과 하나은행도 앞서 신규 주택담보대출 판매를 잠정 중단했다.

