[아시아경제 지연진 기자] SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 187,000 전일대비 1,500 등락률 -0.80% 거래량 119,669 전일가 188,500 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수 close 은 울산 남구 소재 토지 일부와 기계장치 등을 에이치디씨현대이피에 1219억원에 처분하기로 결정했다고 27일 공시했다.

이 회사는 "수익성 개선의 한계 및 재무적 부담에 따른 사업 매각을 추진하겠다"고 설명했다.

