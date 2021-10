손준성 검사 영장 기각…與 "유감" 野 "역공"

송영길 "법원 판결서 '범죄혐의' 시비는 안 걸었다"

윤석열 "정치공작 제동 건 것"

김기현 "이 사건은 공익제보"

[아시아경제 오주연 기자] ‘고발사주’ 의혹의 핵심 인물로 꼽히는 손준성 검사의 고위공직자범죄수사처(공수처) 구속영장 기각 판결을 놓고 여야가 엇갈린 반응을 내놨다. 더불어민주당은 유감을 표시하면서 고발사주와 관련한 진상규명에 계속 나서겠다고 고삐를 좼다. 국민의힘과 윤석열 전 검찰총장은 ‘공수처의 정치공작’이었다며 역공을 폈다.

27일 송영길 민주당 대표는 이날 오전 최고위원회의에서 "법원 판결에서 ‘범죄 혐의’에 대한 시비는 안 걸었다"며 전일 법원이 손 검사의 사전구속영장 기각 판결을 내린 것이 고발사주 혐의 자체를 부인하는 것은 아니라며 선을 그었다. 송 대표는 공수처에 "좌고우면하지 않고 철저한 수사를 부탁한다"고 강조했다. 윤호중 원내대표도 "김웅 의원이 조성은씨에게 전달한 텔레그램에서 ‘손준성 보냄’이라고 표시된 명백한 증거가 있는데도 기각돼 유감"이라고 했다.

윤 전 총장은 "사법부가 공수처의 ‘속 보이는 정치공작’에 제동을 건 것"이라고 비판했다. 윤 전 총장은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "공수처인지 공작처인지 하는 수사기관은 손 검사가 출석을 약속하는데도, 무리하게 영장을 청구했다"면서 "야당 경선 결과에 영향을 미치려는 정치적 의도를 노골적으로 드러낸 것으로, 명백한 선거 개입이고, 정치공작이다"라고 비판했다.

김기현 국민의힘 원내대표도 오전 KBS라디오에 나와 "이 사건은 고발사주 사건이 아니라 공익제보 사건"이라면서 "공익 제보를 받은 걸 갖고 그걸 무슨 뭐 고발사주라고 하는 것은, 태어나서 그런 용어도 처음 들어봤다"고 비판했다.

