관광공사, 비대면 공연 영상 '사랑채플레이리스트' 공개

청와대 사랑채 전시관 배경으로 가수 거미 등 참여

[아시아경제 최동현 기자] 한국관광공사는 청와대 사랑채 전시관을 배경으로 제작한 비대면 공연 영상 ‘사랑채플레이리스트’를 유튜브에 공개했다고 27일 밝혔다.

이 공연 영상은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 모든 이들에게 위로와 응원의 메시지를 주고자 기획됐다. 영상에는 ‘You are my everything’, ‘러브레시피’ 등 히트곡을 보유하고 있는 가수 거미를 비롯해 ‘홍연’, ‘상사화’ 등 한국적 매력이 짙은 음악 스타일의 안예은, 오디션 프로그램인 슈퍼밴드로 대중에게 얼굴을 알린 기타리스트 장하은 등이 참여했다.

또 청와대 사랑채를 공연 무대로 활용해 전시관을 방문하지 않아도 전시관 곳곳의 아름다움을 간접적으로 체험할 수 있다. 특히 전시관의 각 공간에 맞춰 음악을 선곡해 공간과 공연이 조화롭게 어울릴 수 있도록 연출했다.

공연 영상은 지난 26일을 시작으로 약 한 달 동안 9편의 영상이 순차적으로 한국관광공사 유튜브 계정(Imagine Your Korea, 한국관광공사TV)에 올라가며, 공연 개최를 기념한 이벤트도 진행된다. 관련 정보는 청와대 사랑채 공식 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다.

