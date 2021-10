中企 현안 해결 아이디어 한곳에

중진공, 中企 지원 아이디어 16편 최종 선정

제29회 중소벤처기업 지원정책 아이디어 공모전 시상식

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 27일 제29회 중소벤처기업 지원정책 아이디어 공모전 최종 수상작 16편에 대해 시상식을 진행한다고 밝혔다.

중진공은 1991년부터 국민 참여 아이디어 공모전을 운영하고 있다. 공모전에서 발굴한 아이디어는 신규 지원사업 개발과 기관운영 혁신 방안으로 활용 중이다. 올해는 수요자가 필요로 하는 정책 서비스 개선을 위해 최종평가 시 국민의견을 반영하는 등 소통을 강화했다.

이번 공모전에는 포스트 코로나 대응, 한국판 뉴딜2.0, 지역혁신 등 5개 분야에서 정책 아이디어와 연구 논문 등 총 73건이 접수됐다. 중진공은 대국민 설문과 전문가 평가를 통해 대상 2편, 최우수상 4편, 우수상 4편, 장려상 6편을 최종 선정했다.

대상은 정책아이디어 부문에서 '주거, 일자리 등 중기 근로자의 생계 불안정 완화를 위한 맞춤형 내일채움공제 신규 상품 제안', 연구 논문 부문에서 '중소기업 평가를 위한 설명 가능한 AI(XAI) 적용에 대한 연구'가 차지했다.

최우수상에는 ▲탄소중립을 위한 선택형 블록 지원시스템 및 탄소 사업화 등급제도 ▲지역 ICT 중소기업 파트너십을 통한 중소기업 디지털 전환 단계별 지원 ▲지방소멸 극복을 위한 로컬기업 윈윈 프로젝트 ▲중소기업 신용평가 패러다임 전환에 대한 연구: 투자관점의 투자등급 중심으로 등 4편이 선정됐다.

이외에도 전기자동차 폐배터리 재활용, 메타버스 플랫폼을 활용한 마케팅, 스타트업 투자유치 지원 방안, ESG리워드 포인트 제도 등 최신 이슈를 반영한 아이디어 등이 관심을 받았다.

이성희 중진공 부이사장은 "이번 공모전은 급변하는 환경 속에서 중소벤처기업 지원정책의 방향을 고민하는 좋은 기회가 됐다"며 "중진공은 국민이 제안하고 참여해 함께 선정한 소중한 아이디어를 바탕으로 기업이 체감할 수 있는 정책을 만들어나가겠다"고 말했다.

