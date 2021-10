삼성바이오에피스, 희귀성 혈액질환 치료 바이오시밀러 'SB12' 임상 3상 마쳐

[아시아경제 이춘희 기자] 삼성바이오에피스의 희귀성 혈액질환 치료제 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 'SB12(성분명 '에쿨리주맙')'의 글로벌 임상 3상이 마무리됐다.

삼성바이오에피스는 '솔리리스' 바이오시밀러 SB12의 임상 시험을 위한 마지막 환자 방문이 이뤄진 후 관련 내용을 지난 25일 글로벌 임상제공 웹사이트 '클리니컬 트라이얼즈'에 업데이트했다고 27일 밝혔다. 삼성바이오에피스는 SB12와 오리지널 의약품인 솔리리스 간의 유효성 및 안전성 등에 대한 비교 연구를 위해 2019년 8월부터 한국 등 8개국 50명의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH) 환자를 대상으로 임상 3상을 진행했다.

솔리리스는 미국 제약사 알렉시온이 개발한 발작성 야간 혈색소뇨증과 비정형 용혈성 요독증후군(aHUS) 등의 희귀질환 치료제다. 국내 급여 상한액만 513만원에 달하고, 용법·용량에 따른 성인 기준 1년간 치료 비용은 수억원대에 달하는 대표적 고가 바이오의약품 중 하나다. 연간 글로벌 매출 규모는 40억6420만달러(약 4조7429억원)에 달한다.

삼성바이오에피스 관계자는 “SB12 개발을 통해 초고가 바이오의약품의 환자 접근성을 개선해 바이오시밀러 개발의 본질적 의의인 의료 미충족 수요 해결에 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

